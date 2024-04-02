Corendon Alanyaspor Gaziantep FK'yı 3-0 yendi

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı.
3. dakikada Leroy Fer'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Yusuf Özdemir'in yaptığı plase vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.
6. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Richard'ın sağ kanattan ceza sahasında gönderdiği topa iyi yükselen Hassan'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce yere sonra üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Hassan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Dragus'un orta sahadan gönderdiği kafa pasıyla buluşan Markovic'in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
32. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hassan'ın orta sahadan savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Dragus'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Monteiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Efecan Karaca, topu ceza sahasında bulunan Oğuz Aydın'la buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden arka direğe gönderdiği topa Hassan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3
78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.
82. dakikada Ogün Özçiçek'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyuna döndü.
Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
"Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum"
Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakika boyunca beklenmeyen bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.
İlk yarı alan baskısıyla başladıklarını kaydeden Tekke, "Top bizdeyken doğru yerleşim, çok kaliteli hücumlar, bitirilememiş hücumlar var. İlk yarı skor olarak yakaladığımızdan azıyla içeri girdik, 2-0 tehlikeli bir skor. İkinci yarı özellikle beklemeyi tercih ettim çünkü Gaziantep risk aldığında biraz spontaneye dönüyor. Doğal olarak mecburiyetten Selçuk kardeşimizin çok zamanı olmadığından." diye konuştu.
Beklerken şut fırsatları doğduğunu aktaran Tekke, "Genel hatlarıyla iyiydik. Bence maçın en önemlisi yerleşimimiz gayet iyiydi. Oyuncularımı kutlarım. Maç performansından ziyade antrenman performansı, tekrarlarımız, bu durumun oluşmasında en büyük pay sahibi. Dolayısıyla tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Alanyaspor bizim rakibimiz değildi, onlara böyle şans verirseniz sizi cezalandırırlar"
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılamadıklarını için üzgün olduklarını söyledi. Oyuna iyi başlayamadıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:
"Mağlubiyetin sorumluluğunu üzerime alıyorum. Çok iyi hazırlandığımızı düşünmüştüm. Alanyaspor'u iyi analiz ettik. Maça bu kadar konsantre eksikliğiyle çıkacağımızı tahmin etmiyordum, futbolda bunlar var. Buraya gelmeden önce zor bir yere geldiğimin çok farkındaydım. Hayatta hep mücadele ettim ve savaştım. Buraya gelirken tereddüt etmeden geldim. Bunun altından takım olarak kalkacağımıza inanıyorum. Takımda bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu, yavaş yavaş bunu da başardığıma düşünüyorum. Takım, üçüncü bölgede daha fazla pozisyona giriyor. Bugün defansif olarak güçlü olduğumuz yönden eksik olmak beni üzdü. Çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor bizim rakibimiz değildi, onlara böyle şans verirseniz sizi cezalandırırlar. Uzun zamandır beraber oynayan bir takım. Bugün kaybettik üzgünüm."
İnan, bir gazetecinin "Ofansif olarak tek forvetle oynamak yerine başka bir alternatifiniz var mıdır?" sorusuna, şu cevabı verdi:
"Bunları hemen sahaya yansıtmak kolay değil, üzerinde çalışmanız gerekiyor. Psikolojik olarak çok sıkıntılı bir takımımız var. Bugün taraftarlarımızla ilgili inancımız tam. taraftarın hep yanımızda istiyoruz. Bu sıkıntılı zamanda takımın maç kazanmasını istiyorlar. 1-0 iken tepki göstermek takım ve oyuncu için iyi bir şey değil. Kafamda doğru oyuncuları oturtmaya çalışıyorum. Her şeyi hızlıca değiştirmek kolay değil."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.