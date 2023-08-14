Dolar
27.02
Euro
29.54
Altın
1,912.76
ETH/USDT
1,855.00
BTC/USDT
29,690.00
BIST 100
7,737.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Spor, Futbol

Cengiz Ünder, Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya'dan transferi milli futbolcu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Süha Gür  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Cengiz Ünder, Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor

Istanbul

FB TV'ye açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım. Her zaman farklı bir ambiyansı vardı. Umarım her şey çok güzel olur. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Kendimi her zaman hazır görüyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi, tabii ki de şampiyon olmak, bunu da başaracağımıza inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Bunu sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun zaman sonra Türkiye'ye döndüğünü hatırlatan Cengiz, şöyle devam etti:

"Benim için Avrupa deneyimi çok başka oldu. Çok güzel geçti. Ülkemi her zaman Avrupa'da temsil etmek istemiştim. Şu an artık Türkiye'deyim, Fenerbahçe'deyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Her zaman öz güveni yüksek bir oyuncuyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu da en iyi şekilde göstereceğimi biliyorum."

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen hücum oyuncusu, "Konferans Ligi maçlarını izledim ve iyi başlamak çok önemliydi. 3 maç kazandık ve 1 maç daha kaldı, o maçı da kazandıktan sonra umarım en iyi şekilde, en iyi yerlere gideriz. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Bu takımın da çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Zaman geçtikte çok çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ile bir anısını da paylaşarak, onun gibi efsane olmak istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı, 25 kişi yaralandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini değerlendirdi
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 85. sayısını yayımladı
Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

'Hedefimiz turu geçmek ama özellikle ülke puanı için kazanmak değerli'

'Hedefimiz turu geçmek ama özellikle ülke puanı için kazanmak değerli'

Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta

Cengiz Ünder, Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor

Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi

Milli futbolcu Arda Güler ameliyat edildi
Real Madrid, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı

Real Madrid, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı
Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Alexander Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet