Çaykur Rizespor'u mağlup eden Göztepe, iç sahadaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Izmir
Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe, iç sahada üst üste 7. galibiyetini aldı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 25. dakikasında Novatus Dismas Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. 71'inci dakikada David Tijanic'le farkı 2'ye yükselten Göztepe, 78. dakikada Miroshi ile bir gol daha buldu.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Göztepe, puanını 28'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.
İzmir'de kaybetmiyor
İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 7. galibiyetini aldı.
Bu sezon Galatasaray ve RAMS Başakşehir'le iç sahada mağlubiyeti bulunmayan ekip konumundaki sarı-kırmızılı ekip, iç sahada tek puan kaybını Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada yaşadı.
Miroshi'nin ilk golleri
Göztepe'nin ilk ve üçüncü golünü kaydeden Miroshi, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerinin sevincini yaşadı. Tanzanyalı futbolcu, kulüp kariyerinde tek golünü 2021-2022 sezonunda İsrail'de Liga Leumit formasıyla kaydetmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte diğer 2 golün asistini yapan Tijanic, takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı. Tijanic, ligde bu sezon 4. golünü kaydetti.
İlk yarı
Karşılaşmanın 4. dakikasında sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Ali Sowe'un vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.
12. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Victor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası için topa iyi yükselen Miroshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
33. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, güzel hareketlerle rakibini geçen Victor Hugo'nun yaptığı ortada müsait durumdaki Bokele'nin şutunda top üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından Romulo'nun şutunda top, kaleci Grbic'te kaldı.
68. dakikada sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun pasıyla topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Grbic tehlikeyi önledi.
71. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Romulo'nun attığı topu Matsuki, Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
78. dakikada Göztepe, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Tijanic'in kullandığı serbest atışta penaltı noktası yakınındaki Miroshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
86. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Romulo ile çarpışan Grbic, oyuna devam edemedi. Grbic, saha içine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını doldurmasına rağmen Grbic kafasına darbe aldığı için yerini Tarık Çetin'e bıraktı. Göztepe de ek oyuncu değişikliğine hak kazandığı için kalan bölümde bu hakkını kullandı.
Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.