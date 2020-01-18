Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi

Rize
Çaykur Rizespor, sezon başı kadrosuna dahil ettiği Yusuf Acer'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladığını bildirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Acer'e yeni takımında başarı dileklerinde bulunuldu.
Sezon başında Altınordu Kulübünden transfer edilen Yusuf Acer, Süper Lig'de forma şansı bulamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.