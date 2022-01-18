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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Muhittin Sandıkçı   | 18.01.2022
Çaykur Rizespor yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Rize

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son maçında sahasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen yeşil-mavililer, 21 karşılaşma sonunda 18 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Holmen ile sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer 3-2 kaybetmişti.

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