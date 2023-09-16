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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Savaş Güler  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda yendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mithat Pala'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Verasanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada topla buluşan Cicaldau'nun ceza sahasından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

63. dakikada Yunus Mallı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Prip'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

66. dakikada Guilherme'nin pasında topla buluşan Yunus Mallı'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.

86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Verasanovic'in şutunda, top az farka auta çıktı.

87. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde Soner Dikmen'in müdahalesiyle Minchev'in yerde kaldığı pozisyonda, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gustavo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Gaich, kaleci Bernardoni'yi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Çaykur Rizespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.


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