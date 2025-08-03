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Gündem, Asrın felaketi

"Asrın Felaketi"nde yıkılan tarihi Malatya Valiliği binası aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yıkılan Malatya Valiliği binası aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

Okan Coşkun  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
"Asrın Felaketi"nde yıkılan tarihi Malatya Valiliği binası aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009'da aldığı kararla anıt eser olarak tescil edilen ve koruma altına alınan bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördü.

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Kent merkezinde 1938'de temeli atılan ve 1 Eylül 1941'de hizmete açılan Malatya Valiliği binasının yerine yenisinin yapılması için başlatılan çalışmada sona gelindi.

Bugüne kadar 44 valinin görev yaptığı tarihi binanın kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, tescilli ve koruma altındaki Malatya Valiliği binasının aslına uygun inşa edildiğini söyledi.

Binanın kısa süre sonra hizmet vereceğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Tescilli bir Cumhuriyet dönemi eseri olan binamız maalesef 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı ve yıkıldı. Daha sonra hızlı bir şekilde Valiliğimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında yapılan protokolle ihale edildi ve aslına uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bugün itibarıyla geçici kabul işlemleri tamamlandı. Tespit ettiğimiz eksiklikler tamamlanıyor ve en kısa zaman içerisinde taşınmayı düşünüyoruz. Binanın sağlamlığı ve kalitesi bakımından da zemin iyileştirmelerine önem verildi. Aslına uygun yapılması için de özel bir itina gösterildi. Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından her bir detayı ayrı ayrı takip edilerek, tarihi tüm özellikleri korunarak hizmet edebilecek bir noktaya getirdik. Günün teknolojileriyle donattık. Malatya, günün teknolojisini içerisinde barındıran ama bir taraftan da tarihi ve kültürel mimari özelliklerini koruyan güzel bir hizmet binasına kavuştu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı'mıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Depremin izlerini her anlamda silmeye devam edeceğiz"

Binanın hizmete açılması için kısa süre kaldığını belirten Vali Yavuz, son işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda çok küçük eksiklikleri tamamlıyoruz. Taşınma işlemleri devam ediyor. Son rötuşlar ve kontroller yapıldığında 1 hafta içerisinde birimlerimizin bir kısmı burada faal olacak. Şu anda taşınma işlemleri devam ediyor. Şehrimizi her anlamda ayağa kaldırmak adına gayretle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde ve 750 bin Malatya ailesiyle depremin izlerini her anlamda silmeye devam edeceğiz."

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