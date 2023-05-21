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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, Altınordu küme düştü

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.

Muhittin Sandıkçı  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, Altınordu küme düştü

Rize

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.

35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

Bakanı Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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