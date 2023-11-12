Çaykur Rizespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi

Rize
5. dakikada ev sahibi ekip, yeşil sahalarda ender görülen bir golle öne geçti. Kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Shelvey, orta yuvarlağın kendi yara alanından aşırtma vuruş ile topu filelere gönderdi: 1-0
15. dakikada Saurbeck'in ceza yayı üzerine ara pası ile hareketlenen Mithat Pala'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girip yerden şutunda, kaleci Jensen yatarak topu çelmeyi başardı.
25. dakikada Emir Kaan Gültekin'in yerden paralel pasında, Ali Yaşar'ın ceza yayı dışında kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.
35. dakikada Olawoyin'in pasıyla buluşan Shelvey'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, iyi uzanan kaleci Jensen topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
58. dakikada Sambissa'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top üsten dışarı çıktı.
78. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Laurentino'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
85. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Olawoyin'in gelişine sol ayak içi vuruşunda, Ali Yaşar filelere gitmekte olan topa dokunarak kornere çeldi.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.