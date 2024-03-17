Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gaziantep FK müsabakası Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.
25. dakikada Dragus'un ara pasında sol taraftan ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.
27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.
40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada Maxim'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yumruklayarak kornere çelmeyi başardı.
54. dakikada Dragus'un ara pasında hareketlenen Sorescu, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
63. dakikada Djilobodji'nin sol taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Maxim'in sağ ayak içi plase vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanını terk etti.
65. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Hojer'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan'ın penaltı noktasından kafa ile çevirdiği topu M'Bakata, arka direkte ters dokunuşla kendi filelerine gönderdi: 1-1.
71. dakikada ev sahibi ekip penaltı atışından yararlanamadı. Kaleci Nita'nın Minchev'i düşürmesi ile kazanılan penaltı vuruşunda, Shelvey'in vuruşunda, top sol direk dibinden auta çıktı.
84. dakikada orta sahada kaptığı topla ilerleyen Olawoyin, Zeqiri ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Zeqiri'nin soldan ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90+7. dakikada kaleci Gökhan Akkan'ın uzun pasına hareketlenen Zeqiri, önde olan kaleci Nita'yı orta sahada çalımladı, ceza sahasına girdikten sonra, boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-1.
Mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
"Günün sonunda çok ama çok önemli bir galibiyet aldık"
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna yaklaştıklarını, alınan her puanın değerli olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ilk yarısında son derece durgun bir oyun, düşük tempo olduğunu belirten Palut, "Sıkıcı bir maç görüntüsündeydi. Özellikle bu sahada kazanmamız gereken bir maçta yapmamız gereken bir başlangıç temposu, arzusu, isteği asla değildi." ifadesini kullandı.
Palut, devre arası taktiksel değişiklik yaptıklarına işaret ederek, "Saha içi organizasyonlar önemliydi ama bunların dışında önemli eksiğimiz yeteri kadar yüksek enerjiyle oynamayıp yeterli isteği sahaya koyamayışımız." değerlendirmesinde bulundu.
İkinci yarının ilk 10 dakikasında oyuna hükmettiklerini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:
"Tek taraflı bir maç olmaya doğru evrilen bir görüntü varken rakibimiz geçişten golü buldu ve ondan sonraki 15 dakikada gerçekten bizim adımıza darmadağın bir görüntü vardı. Gaziantep orada maçı bitirebilir, biz çok zor durumda kalabilirdik ama attığımız golle beraber bambaşka bir oyun senaryosu ortaya çıktı. Moral motivasyonu yükselen, oyunu domine eden, pozisyonlar bulan, rakibe pozisyon vermeyen, kaptırdığımız topları orta saha çizgisinden itibaren tekrar kazanıp atağa dönüştürebilen bir Rizespor takımı. Penaltı pozisyonu kazandık, kaçırdık, aramaya devam ettik. Gol bulduk, daha fazlasını atabilirdik."
Palut, Gaziantep FK'nin son dakikalarda yakaladığı pozisyonlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Gole yaklaştığı anlar, karamboller söz konusuydu, onları da savuşturduk. Değişken bir maçtı, ilk yarı ortada temposuz bir maç, ikinci yarı iyi başlayan bir Rizespor. Golden sonra 15 dakika maçı koparabilecek bir Gaziantep takımı. Son yarım saat çok fazla pozisyona giren ve bu çabasıyla maçı kazanan bir Rizespor takımı. Sadece son yarım saatte gösterdiğimiz maç kazanma isteği dışında asla memnun değilim. Çok pozisyon verdik, isteğimiz yeterince iyi değildi. Günün sonunda çok ama çok önemli bir galibiyet aldık. Puan anlamında alt tarafta biraz daha nefes aldık. Üst tarafa baktığımız zaman ise 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' planlarını kendimize bu maçtan sonra tekrar vermiş olduk."
İlhan Palut, bu sezon iç sahada en dağınık oyunu oynadıklarını, kaybettikleri maçlarda bile bu denli kopmalar yaşamadıklarını sözlerine ekledi.
"Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor"
Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini, öne de geçtiklerini, pozisyonlar yakaladıklarını ama sonucu getiremediklerini belirtti.
Teknik direktörlük kariyerindeki en üzüldüğü maçı oynadıklarını dile getiren İnan, "Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği maalesef bugün aleyhimize işledi." ifadesini kullandı.
İnan, ofansif olarak hem organizasyon hem de vuruş anlamında çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Oyuncunun gününde olması, maç anını yaşaması her zaman iyi anlamda denk gelmeyebiliyor. Bugün iyi anlamda denk gelmediği günlerden biriydi. Belki de Gökhan Akkan'ın bu sene oynadığı en iyi maç olabilir. Çok pozisyona girdik, çok net pozisyonlara girdik. Pozisyon öncesi birçok final pasını atamadık. Daha da fazla pozisyona girebilirdik ama Gökhan'ı tebrik etmek lazım, belki de kariyerinin en önemli maçlarından birini çıkardı."
Selçuk İnan, kümede kalma puan barajının 42'de kalacağına inandığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.