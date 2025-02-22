Çaykur Rizespor deplasmanda Reeder Samsunspor'u yendi

Samsun
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki maçta Reeder Samsunspor, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
2. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in topu uzaklaştırdı.
9. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın sol çaprazdan arka direğe ortasında, Dimata'nın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
24. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Samet Akaydin ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi.
29. dakikada Hojer'in kullandığı kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmadan çeken top arka direkteki Olawoyin'e geldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Dimata'nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturdu: 2-0
Samsunspor maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
52. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Misafir takımın sol taraftan geliştirdiği atakta Muhammet Taha Şahin'in yerden altıpasa gönderdiği top, savunmada Satka'ya çarparak ağlara gitti: 2-1
69. dakikada ev sahibi takımın atağında Schindler'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
86. dakikada misafir takım skoru 2-2 yaptı. Zeqiri'nin ara pasıyla topla buluşan Sowe, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu.
88. dakikada Çaykur Rizespor 3-2 öne geçti. Misafir takımın geliştirdiği atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Zeqiri'nin şutunda top ağlara gitti.
Çaykur Rizespor, ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-2 kazandı.
İlhan Palut: "Üç puan çok önemliydi"
Çaykur Rizespor teknik direktör İlhan Palut, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Palut, Samsunspor'un ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu dile getirdi.
Samsunspor'un fizik gücünün yüksek olduğunu anlatan Palut, "Ligin son periyoduna baktığımız zaman aslında fikstür olarak kolay değil. Beş haftanın dördünde Başakşehir, Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacağımız bir fikstür. Maçların içine girdiğimiz zaman hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermeyen bizdik. Ama kırılma anlarının aleyhimize gelişmesi, son dakika golleri ya da sahada eksik kalmalarımız gibi... Bu periyodu oyun olarak baş başa geçsek de sonuç olarak çok kötü sürdürüyorduk. Bu periyodun bir sonraki maçı ligin flaş takımı Samsunspor'a karşı Samsun'daydı. Bu da ayağa kalkma maçı olarak kağıt üzerinde gerçekten zor bir maçtı." diye konuştu.
İlhan Palut, Samsunspor'un sahasında iyi oynadığını vurgulayarak, "Özellikle maç başlangıcına çok dikkat etmek istedik. Şanssız bir golle de olsa 1-0 geriye düştük. Daha sonra ayağımızdaki topu kaptırıp ikinci golü yedik. İlk yarı 2-0 bitti. İlk yarı dengeli bir oyun şeklindeydi. Hem zor maç hem deplasman hem de formda bir rakip. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Zaten ilk yarı bir oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmıştık. 3 değişiklik yaptım ve sistemi değiştirdim. Amacım bir kere sahadaki enerjiyi değiştirmek, rakibin bizim adımıza düşündüğü oyun ezberini sekteye uğratmaktı." ifadelerini kullandı.
Yaptıkları değişikliklerle 3 gol bulduklarını belirten Palut, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce 3 puana ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyot yaşadık ve ligin dibine doğru yaklaşmaya başlamıştık. Hala da bu konuda rahat olduğumuzu söyleyemem. Üç puan çok önemliydi. Böyle iyi bir takıma karşı geriden gelip kazanmak, ikinci yarı sahada iyi mücadele etmek, takımıma inşallah bundan sonraki süreçte öz güven olarak yansıyacaktır. Çünkü Rizespor'un en büyük sorunu maçlar arası istikrarsızlık, oyunun içinde devreler arası istikrarsızlık ve oyunun belli periyotlarında bir anda sahadan kaybolan bir takım görüntüsüydü. Bu, bize istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir maç oldu. Buradan kar olarak 3 puanın alıp cebimize koymamız gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum."
Bu arada maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcu Papanikolaou'un omuzunun çıktığı bildirildi.
Thomas Reis: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır"
Reeder Samsunspor teknik direktör Thomas Reis, maçtan çıkaracakları dersler olacağını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, 2-0 öne geçtikleri maçı 3-2 kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.
Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısının çok farklı geçtiğini aktaran Reis, şunları kaydetti.
"İlk 15 dakikada kar yağışı nedeniyle maç oynamak kolay değildi. İkinci yarı bizim adımıza çok farklı geçti. Skor 2-1 iken Soner Aydoğdu'nun girdiği bir pozisyon vardı. Eğer onu atsaydık maç bitmiş olacaktı. Maçta detaylar çok önemli. Daha sonrasında çok basit goller yedik. Bu maçtan çıkaracağımız dersler olacaktır. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp, bir sonraki maçlara hazırlanmamız gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.