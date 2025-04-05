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Spor, Futbol

Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için yarın sahaya çıkacak

Nesine 3. Lig'de, son 4 hafta öncesinde gruplarında lider olan ekiplerden Bursaspor, yarınki müsabakaların ardından 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Ali Korkmaz  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk için yarın sahaya çıkacak

İzmir

Nesine 3. Lig'de normal sezonu gruplarında lider tamamlayan ekipler, doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında lideri takip eden beşer takım ise play-off'ta 2. Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olmak için mücadelesini sürdürecek.

Gruplarında son 3 sırayı alacaklar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

27. hafta mücadeleleri yarın

Ligde 27. hafta müsabakalarının hepsi yarın saat 15.00'te başlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup'ta yarınki maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir.

Karşıyaka'nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, yarın 23 Elazığ FK'yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka'nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor'a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

1. Grup

Karşıyaka, Düzce Cam Düzcespor, Belediye Kütahyaspor, Muşspor ve Silifke Belediyespor'un play-off barajında olduğu 1. Grup'ta 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor ve Ergene Velimeşespor da düşme hattında yer alıyor.

2. Grup

Lider Muğlaspor'un 5 puanlık avantajla girdiği 2. Grup'ta Balıkesirspor, Silivrispor, Yurt Et Amasyaspor FK, Uşakspor ve Etimesgut play-off için iddiasını sürdürüyor.

Adıyaman FK'nin veda ettiği ligde Nevşehir Belediyespor ve Beykoz İshaklıspor da küme düşme hattında bulunuyor.

3. Grup

Ayvalıkgücü Belediyespor'un 55 puanla zirvede yer aldığı 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 52 Orduspor FK ve Küçükçekmece Sinopspor play-off barajında yer almayı garantiledi.

Çorluspor 1947 ve Osmaniyespor FK de play-off barajında yer alıyor. Viranşehir Belediyespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ve Karabük İdmanyurduspor da lige tutunma mücadelesini son 4 haftaya taşıdı.

4. Grup

Lider Mardin 1969'un 59 puanının bulunduğu 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor, Kolibri Ağrı 1970, Zonguldakspor FK, Orduspor 1967 ve Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor play-off konumunda bulunuyor.

7 Eylül Turgutlu 1984 ve Denizlispor'un küme düşme hattında yer aldığı grupta yirmişer puana sahip iki ekipten Edirnespor, Büyükçekmece Tepecikspor'un gerisinde düşme potasında mücadelesini sürdürüyor.

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