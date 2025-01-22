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Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Spor, Futbol

Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Durmuş Genç  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Bodrum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Muğla

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk olarak Bolu'daki otel yangınında 76 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gaziantep deplasmanında alınan bir puanın kendileri adına artı sayılabileceğini belirten Demirel, "Geldiğim günden beri hep şunu söylüyorum, pozisyon üretiyoruz ama sonuçlandırmada etkili olamıyoruz. Şu anda 4-5 puan daha yukarıda olabilirdik. Tabii hiçbir şey bitmiş değil, baktığımızda bir sıra daha üste çıktık. Bize yakın takımların puan kaybetmesi, makasın bu hafta biraz daha daraldığının göstergesiydi. Bizim daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Bunu da yapmak için hem saha içinde hem saha dışındaki organizasyonla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Devre arası transferinin kolay olmadığını anlatan Demirel, kendilerine sunulanlara değil istedikleri oyunculara yönelmeyi düşündüklerini aktardı.

Yakın zamanda bir oyuncunun daha transfer edileceğini belirten Demirel, "Toplamda 3-4 oyuncu hedefimiz var. En yakın tarihte müjdeli haberleri vereceğiz. Gelecek arkadaşlarla takımımız istediğimiz seviyeye gelecek." ifadelerini kullandı.

 "Güzel ve keyifli bir maç olacak"

Eyüpspor maçına da değinen Demirel, şunları kaydetti:

"Her maçın havası farklı, ben bu tarz maçları seviyorum. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Arda hoca bizim hem rakip olduğumuz hem milli takımda arkadaş olduğumuz bir kardeşimiz. Ona da hocalık kariyerinde başarılar diliyorum. Bizim daha çok ihtiyacımız var, inşallah ihtiyacımız olan puanı alacağız."

Sipay Bodrum FK'nin yeni transferi Jonathan Okita ise Bodrum'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu, takım arkadaşlarının kendisini çok güzel karşıladığını ifade etti.

İlk maçında süre aldığı için mutlu olduğunu vurgulayan Okita, iyi bir performansı olduğunu, takıma daha fazla yardımcı olmak için çaba göstereceğini ve takımının ligde kalması için elinden gelen mücadeleyi vereceğini dile getirdi.

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