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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Emre Doğan   | 08.01.2022
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.



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