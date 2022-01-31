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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı

Mücahit Hüseyin Eroğul, Oktay Özden   | 31.01.2022
Beşiktaş'ta Ghezzal, sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrıldı

Istanbul

Beşiktaş Kulübü, sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulüp açıklamasında, "Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, futbol A takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Antalya kampının altıncı gününde sağanak altında çalıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kampın altıncı gününde çalışmalarına devam etti. Sağanak altında yapılan taktik ağırlıklı idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlığından dolayı Antalya kampından ayrılan Rachid Ghezzal dışında kamp kadrosunda yer alan diğer futbolcular antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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