Dolar
39.76
Euro
46.63
Altın
3,280.94
ETH/USDT
2,471.00
BTC/USDT
107,820.00
BIST 100
9,904.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam ederken takımın yeni transferi David Jurasek de siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Metin Arslancan  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek ilk idmanına çıktı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer David Jurasek, idmandan önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla ile bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncular Jurasek'e 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi. Çek futbolcu daha sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Norveçli teknik adam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, kondisyon koşularının ardından dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Malatya'da şiddetli rüzgar spor salonuna zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 7. yılında Fuat Sezgin'i andı
Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Benzer haberler

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı

David Jurasek, Beşiktaş'ın 188. yabancı futbolcusu oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti

Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet