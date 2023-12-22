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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Emre Doğan  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Beşiktaş'ta Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları müsabakanın 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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