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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'de sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, sol bacağındaki ödem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Hilmi Sever   | 24.04.2021
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Atiba'nın tedavisine devam edildiğinin belirtildiği açıklama şöyle sürdü:

"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir."

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