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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile'de gerilme ve kanama tespit edildi

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile'de gerilme ve kanama tespit edildi

İstanbul

Dün oynanan Kasımpaşa maçının ikinci yarısında yerini Mustafa Hekimoğlu'na bırakan tecrübeli futbolcunun sakatlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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