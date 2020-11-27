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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

Hilmi Sever   | 27.11.2020
Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için rutin Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan testler neticesinde, daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

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