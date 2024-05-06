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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, final biletini Beşiktaş deplasmanında almaya çalışacak

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Erkan Tiryaki  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
MKE Ankaragücü, final biletini Beşiktaş deplasmanında almaya çalışacak

Ankara

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, adını finale yazdıracak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Rakibini eleyen takım, Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Önceki turlarda Malatya Arguvanspor, İskenderunspor, Çaykur Rizespor, Anagold 24Erzincanspor ve Fenerbahçe'yi sahasında eleyen MKE Ankaragücü, bu sezon kupada ilk kez deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş ise diğer turlarda Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor ve Tümosan Konyaspor'u kupanın dışına itti.

Alınan karar gereği MKE Ankaragücü taraftarı yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak.

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