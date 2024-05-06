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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Dilek Erol  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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