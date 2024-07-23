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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş'ten siyah-beyazlı taraftarlara övgü

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, siyah-beyazlı taraftarların kendisini çok etkilediğini belirtti.

Süha Gür  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş'ten siyah-beyazlı taraftarlara övgü

İstanbul

Genç hücum oyuncusu, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu ve teklifi kabul ettiğini aktaran 22 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Yeni forma tasarımı çok hoşuma gitti. Sahada da formayı giydiğim zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat'ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir Camiaya adım atmak istedim."

En sevdiği forma numarasının 7 olduğunu dile getiren Can, "Öncelikle Beşiktaş'a geldiğim için Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

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