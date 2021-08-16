Euro
9.96
Dolar
8.46
BIST 100
1,455.25
Altın
1,787.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi.

Ercan Doğan   | 16.08.2021
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı

Benzer haberler

İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor engelini tek golle geçti

İttifak Holding Konyaspor, Sivasspor engelini tek golle geçti

Trabzonspor sezona farklı galibiyetle başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışacağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışacağını açıkladı
Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı transfer etti

Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı transfer etti
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Batshuayi, gece yarısı İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Batshuayi, gece yarısı İstanbul'a gelecek