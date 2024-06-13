Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Paulista, İstanbul'a geldi

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.
Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.