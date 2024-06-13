Dolar
32.32
Euro
35.06
Altın
2,321.43
ETH/USDT
3,564.60
BTC/USDT
68,263.00
BIST 100
10,165.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Paulista, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Paulista, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Cem HasretTekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi.

Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de kabul edildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Filipinler bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Haliç'te suyun rengi değişti
Rize'de balık tutan iki arkadaşın ayılarla karşılaştığı anlar kameraya yansıdı

Benzer haberler

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Paulista, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Paulista, İstanbul'a geldi

İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Divan Kurulu geleneksel şampiyonluk pikniği gerçekleştirildi

TFF Başkan Vekili Eröğüt: Almanya'da evimizde gibiyiz

TFF Başkan Vekili Eröğüt: Almanya'da evimizde gibiyiz
Ülker'den A Millilere "Memleket İçin Söyle" sürprizi

Ülker'den A Millilere "Memleket İçin Söyle" sürprizi
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet