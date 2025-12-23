Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna derbi galibiyetiyle başladı

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
54. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine ortasına hareketlenen Szymanski, soldan atağa katılan Levent Mercan'a topu aktardı. Levent'ten önce son anda araya giren Emirhan meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.
55. dakikada Beşiktaş üst üste 2 pozisyon buldu. İsmail Yüksek'in hatasında meşin yuvarlağı kapan Orkun Kökçü ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Tarık topu kornere gönderdi.
Kullanılan korner atışının ardından Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.
58. dakikada Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı.
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzun pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Siyah-beyazlı ekip deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Penaltı VAR'dan geldi
Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile penaltıdan bulduğu gol VAR kararıyla geldi.
Maçın 40. dakikasında kullanılan duran topta Mert Müldür, ceza sahası içinde Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonucunda 41. dakikada pozisyonu izlemeye gitti.
Ekrandan pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır, 42. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına geçen Asensio, 43. dakikada beraberliği kaydeden gole imza attı.
Asensio yine attı
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.
Ligde Konyaspor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında ağlarını havalandıran Asensio, kupada da Beşiktaş karşısında penaltıdan golünü atmayı başardı.
Sarı-lacivertli formayla ligde 8 golü 4 de asisti bulunan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'a attığı golle toplamda 9. sayısına ulaştı.
Bartuğ devam edemedi
Fenerbahçe'nin genç orta sahası Bartuğ Elmaz, sakatlanarak oyundan çıktı.
Müsabakanın 74. dakikasında kendisini yere bırakan 22 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.
3 maç sonra kalesini kapatamadı
Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesinde gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 yenerek başladığı seride sarı-lacivertliler sırasıyla ligde Konyaspor'u aynı skorla ve Eyüpspor'u da 3-0 mağlup etmişti.
Üst üste 3 maçında kalesini gole kapamayı başaran sarı-lacivertli ekip, 3 maçın ardından Beşiktaş karşısında kalesinde gol gördü.
16 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
Fenerbahçe, 16 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi, lig ve kupada mücadele veren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi öncesinde 11 galibiyet ve 5 beraberlik yaşamıştı.
Fenerbahçe, 16 maçın ardından mağlubiyet gördü.
Haydar Karataş, Alaettin Ekici ilk kez derbide sahne aldı
Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Haydar Karataş ile Alaettin Ekici, Beşiktaş derbisinde son dakikalarda forma giydi.
Kadrodaki eksikler nedeniyle derbi kadrosunda yer bulan genç oyuncular, ilk kez derbi heyecanı yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, bu sezon ligde ikas Eyüpspor karşısında da son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.
16 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ise bu sezon A Takım ile ilk kez süre bulmuş oldu.
Cerny ilk derbi golünü attı
Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu Vaclav Cerny, siyah-beyazlılara derbiyi kazandıran isim oldu.
Derbilerdeki ilk gol sevincini Kadıköy'de yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla attığı gol sayısını 5'e yükseltti.
Beşiktaş formasıyla ilk golünü Kocaelispor'a atan Cerny, Trabzonspor'la 3-3 sona eren müsabakada iki kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Cerny ayrıca geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmış, İskoç ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.
Tecrübeli oyuncu karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraftarlarına galibiyet üçlüsü çektiren isim oldu.
Bu sezon ilk kez öne geçtiği derbiyi kazandı
Siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk derbi galibiyetine Ziraat Türkiye Kupası'nda imza attı.
Ligin ilk bölümünde öne geçmesine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibi karşısında 1-0 önde olduğu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırken, Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertlilerle oynanan derbiyi 2-0 öndeyken 3-2 kaybetmişti.
Kadıköy'de bileği bükülmüyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta rakibine 1 kez yenildi.
4'ü lig ve 1'i kupa organizasyonu olmak üzere 5 kez sarı-lacivertlilere konuk olan siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, birer yenilgi ve mağlubiyet aldı.
Bu akşam elde ettiği galibiyetin yanı sıra siyah-beyazlılar, geçen sezon ligde oynanan maçta Gedson Fernandes'in golüyle rakibini mağlup ederek Kadıköy'de oynanan son 2 derbiden galibiyetle ayrıldı. Diğer galibiyetini 2022-2023 sezonunda rakibini 4-2 yenerek elde eden Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalırken 2023-2024 sezonunda 2-1 yenilmişti.
Kupada üstünlüğünü sürdürdü
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü bu sezon da sürdürdü.
İki ekip bu akşam kupada 23. kez karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar 12. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise ikisi hükmen olmak üzere kupadaki 5 derbi maçı kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sona erdi.
Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Ligde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 maçta rakiplerine yenilmeyen Beşiktaş, kupadaki derbi galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini 7'ye yükseltti.
Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertli rakibine yenildikten sonra Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.
Sergen Yalçın: "Güzel bir final bölümü oldu"
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, devre arasına moralli girdiklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İki büyük camiaya yakışacak şekilde dostça bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptı. Final bölümünde gol atıp kazanmak bizim için sevindiriciydi. Ön alan presiyle başladık ve oyunu ön alanda oynamaya çalıştık. Oyun planımız doğruydu. Beklediğimiz seviyedeydi. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir final bölümü oldu. Yılın son derbisini kazandık. İlk yarıyı moralli kapatıp ikinci yarıya hazırlanacağız." diye konuştu.
Beşiktaş'ın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu söyleyen Yalçın, zamana ihtiyaçları olduklarını vurgulayarak, "Son oynadığımız maçlara bakarsak fiziksel olarak takım iyi durumda. Ön alan oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ligin en güçlü takımlarından birine karşı ön alan baskısıyla oynadık. Oyuncularım oyun planına sadık kaldılar." ifadelerini kullandı.
Transferde önceliklerinin takıma katılıp direkt katkı verecek isimler olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Transfer için çalışıyoruz. Ocak transferleri kolay değil. Çok ciddi rakamlar harcamak zorundasınız iyi oyuncular almak için. 3 aydan beri ciddi çalışma içindeyiz. Plan dahilinde birçok şeyi yapıyoruz. Bunu ne kadar uygulamaya geçiririz zaman gösterir. Seviye üstü ve direkt oynayacak oyunculara bakıyoruz. Gelip direkt performans verecek oyuncular arıyoruz. Ay başında başlayacak 1 aylık bir süreç nereye gideriz hep birlikte göreceğiz. Yeni bir yapılanma dönemindeyiz. Yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var ancak tek korkumuz bu zamanı alamamak. Büyük camialarda zaman konusu zordur. Camiaya iyi yerlere geleceğiz diye umut vermeye çalışıyoruz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bunu 1-2 ayda çözemeyiz. İşler iyi giderse bu sorunları önümüzdeki süreçte çözeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Vaclav Cerny: "Çok önemli bir maçı kazandık"
Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Vaclav Cerny, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Çek futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Derbiyi kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Cerny, "Çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir maçı kazandık. Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.
Mücadelede 2 gol attığı hatırlatılan 28 yaşındaki futbolcu, "İki gol attığım için mutluyum ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni yılda takım olarak hedefleri sorulan Cerny, şu yanıtı verdi:
"Bunu konuşmak için şu an henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız."
Cerny, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla da sarı-lacivertli ekibe 2 gol attığının hatırlatılması üzerine, "İki maçta 4 gole ulaşmış olmak iyi ama daha önemli olan da takıma yardımcı olmak." dedi.
Domenico Tedesco: "Kaybetmeyi hak etmemiştik"
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, kaybetmeyi hak etmediklerini ve sonucun canlarını yaktığını söyledi.
Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, takımda birçok eksik oyuncu varken eldeki oyuncuları görme açısından iyi bir fırsata sahip olduklarını dile getirdi.
Devre arasındaki bazı futbolcuların takımda kalıp kalmaması adına fikirlerinin netleşip netleşmemesi hakkında konuşan Tedesco, "Oynadıkları dakikalara bakınca bazıları az süre almadılar. Bazı isimleri gerek ilk 11'de gerekse sonradan oyuna sokarak değerlendirmiştik. Her maç bize yeni bir bilgi veriyor ve dolayısıyla cevap evet." ifadelerini kullandı.
Devre arasında yapılması planlanan transferler hakkında konuşmak istemediğini vurgulayan Tedesco, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşmak istediğini belirtti.
Transfer dönemlerinin kendisi adına stresli olduğunun altını çizen Tedesco, "Takım da bu haberleri okuyor. Orta saha ya da savunma oyuncuları bu haberleri okuyunca mutlu olmazlar. Ancak günün sonunda bunu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var ve takımı geliştirmek istediğimiz doğru. Benim için ocak transfer dönemi karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Benim kafamda fikirler var ve bu fikirleri yönetim kuruluyla, başkanımızla konuşuyoruz. Ben zaten 'Şu oyuncuyu istiyorum.' diye belirtmem, kafamdaki profili belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi daha çok reaksiyon göstermeniz gereken bir dönemdir, yaz transfer dönemi ise daha aktif bir dönemdir." açıklamasını yaptı.
"9 tane ilk 11 oyuncusu diyeceğimiz isim yoktu"
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao konusunda herhangi bir gelişme olmadığını dile getiren Tedesco, bu oyuncularla ilgili bir aksiyon alınması durumunda kamuoyunun haberdar edileceğini belirtti.
Beşiktaş karşısında maçı kaybettiklerini ancak son 3 ayda takımın harika işler çıkardığını vurgulayan İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:
"Zor rakiplere karşı oynadık, Bu süreçte gerek saha içinde gerekse saha dışında zor zamanlar da yaşadık. Bugün 9 tane ilk 11 oyuncusu diyeceğimiz isim yoktu. Beşiktaş'a baktığımızda orada da El Bilal Toure yoktu, o da çok önemli bir isim. Oğuz Aydın, Szymanski antrenmanlarda çok iyi iş çıkarıyor. Hangi maçta oyuna soktuysak iyi iş yaptılar. Bugün ilk yarıda hem pozisyon alma hem de önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece kale vuruşu organizasyonunda sıkıntı yaşadık. Buldukları ilk gol de bunun devamında geldi. Ayrıca Tarık da önemli kurtarışlar yaptı. Tabii ki bu sonuç canımızı yakıyor ve üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Sezonun ilk yarısı bizim için pozitifti. Şimdi biraz nefes alıp çalışmalara başlayacağız. Ocak ayı içinde Alvarez ve Semedo takıma dönecek. Archie Brown'ın biraz daha zamana ihtiyacı var."
Süper Kupa'da yer alacakları için kamp yapamayacaklarını dile getiren Tedesco, "Biz Samsunspor maçını kazanırsak final maçı oynayacağız. Tabii ki 2 haftalık süreçte kamp yapmak iyi olurdu. Ama Süper Kupa maçlarını oynamak demek, kupa kaldırma ihtimali olması demek." diye konuştu.
Ederson ve Jhon Duran'ın Noel tatili nedeniyle izin alması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Ben bu kararı tek başıma vermedim, hep beraber verdik. Sürekli aile olmaktan ve aile olmanın öneminden bahsediyorum. Çünkü ben burada kendimi bir ailenin içinde görüyorum. İnsanların ihtiyaçları vardır. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Bunu bana sordular. Jhon Duran uzun bir sakatlıktan çıkmıştı ve sakatlığın ardından özverili şekilde oynadı. Ederson da sakatlığının ardından ağrısı olmasına rağmen 3 önemli maçta oynadı. Ben de kulüple birlikte böyle bir karar aldım ve Noel'de evlerinde aileleriyle olma fırsatını verdim." ifadelerini kullandı.
Domenico Tedesco, son olarak herkese iyi seneler dileyerek şunları söyledi:
"Öncelikle taraftarlara gösterdiği harika destek için teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı ve yüksek değere sahip. Evimizde çok fazla rakibi yendik ve bu maçlarda taraftar desteği çok önemli oldu. Bu maçların çoğunu onların desteğiyle kazandık. Sizlere de teşekkür ediyorum. 3 ay çok saygılı bir şekilde geçti, basın toplantılarından keyif aldık. Sizlere ve ailelerinize iyi seneler diliyorum."