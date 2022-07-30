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Spor, Futbol

Beşiktaş, yeni sezonu taraftarlarıyla birlikte açtı

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını İtalyan ekibi Sampdoria ile yapacak Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde açılış töreni düzenlendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 30.07.2022
Beşiktaş, yeni sezonu taraftarlarıyla birlikte açtı Fotoğraf: Ahmet Okatalı - AA

İstanbul

Vodafone Park'taki yeni sezon açılış töreninde tüm futbolcular, isimleriyle anons edilerek sahaya çağrıldı ve taraftarların alkışıyla karşılandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka'ya büyük ilgi gösterirken, Torino'ya transferi gündemde olan Emirhan İlkhan'ın sahaya çağrılması sonrası genç futbolcu için, "Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan" tezahüratı yapıldı.

Yaklaşık 10 bin taraftarın yer aldığı açılış töreninde sahaya çıkan son isim, teknik direktör Valerien Ismael oldu. Fransız teknik direktör, yaptığı kısa konuşmada, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. En büyük Beşiktaş." dedi.

Son olarak tribünleri selamlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra Sampdoria karşılaşması için ısınma çalışmalarına başladı.


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