Spor, Futbol

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak

İstanbul

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

Tek eksik Asllani

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

Kupadaki 11. randevu

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.

1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.

Namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise berabere kaldı.

