Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fethiyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.
Grupta daha önce 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Fethiyespor galibiyetiyle puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.
17. dakikada Bouchouari'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Augusto'nun sağ çapraz pozisyonda kaleci Arda Akbulut ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandana auta çıktı.
27. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, top direğin yanından auta gitti.
31. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
56. dakikada Ramazan Çevik'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Ahmet Doğan Yıldırım topa sahip oldu.
63. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisi üzerinde Melih Okutan, topu altıpası içinde Muhammet Raşit Yöndem'e aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Fatih Tokali, Melih Okutan'ın ofsaytta topla buluşması nedeniyle gol kararını iptal etti.
69. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışı sol çaprazında Muçi'nin şutunda, top kaleci Arda Akbulut'un sağından filelere gitti: 1-0
77. dakikada Pina'nın sağ kanattan yerden ortasında arka dire önünde altıpas içinde Onuachu tamamlayarak topu filelere gönderdi: 2-0
79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Muçi'nin pasında ceza alanı içi sol çaprazında Nwakaeme'nin şutunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-0
90+5. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Her maç zor oluyor. Bu maç bile bana göre zor
"Özellikle morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten topa sahip olan her şeyde bir şeyler yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen, doğal olarak kalite farkı olan kadroya karşı oynadığımızda rakibimiz de bekledi, hızlı hücumlara çıkma şansı kovaladı ama çok fazla bulamadı açıkçası. Ama kalemize gelen tek topta yine golü yedik, Allah’tan ofsayt oldu. Her maç zor oluyor. Bu maç bile bana göre zor. İkinci yarı her şeyiyle beraber iyi şeyler oldu diyebilirim. Ama bence özellikle yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alıp daha birebirleri, kendi yeteneklerini gösterecek o öz güveni sahaya sergilemeleri lazım. Çünkü biz tecrübeli oyuncularımızdan özellikle öz güvenimizi yukarıya çıkartacak aksiyonlar bekliyoruz. Maçın ikinci yarısında oldu, ilk yarısında çok fazla oldu diyemem. "
Kupada yollarına devam ettiklerini dile getiren Tekke, "Ama zor bir sürecimiz var. Özellikle hafta sonundan başlayan. Bu süreçte sakatlarımız da var. Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa bence bu önümüzdeki 5 maçlık periyotta oyuncularıma gösterilmesi gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor’un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak." şeklinde konuştu.
Tekke, Benjamin Bouchouari'nin performansına ilişkin ise "Benjamin bir önceki takımındaki performansından dolayı ve sakatlık riski olduğunu söylediklerinden ve biz bunu kulüp olarak hem İstanbul’da hem burada gerekli sağlık testinden geçirdik. Müzmin bir sakatlığı olmadı ve sahalara döndü ancak performans olarak beklediğimizin altında kaldı. Bunu kendi de söylüyor zaten. 10 üzerinden Benjamin’i tanımlarsak açık söylüyorum 2-3 performans ancak verilebilir diyebilirim." diye konuştu.
Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi
"Buraya gelirken oyuncularımla bir şeye karar vermemiz gerekiyordu. Dışarda da söyledim ya savunma yapmamız gerekiyor ya da oyun oynamamız gerekiyor. Savunma yapmayı tercih ettik çünkü geniş alanları çok savunamıyoruz. Trabzonspor gibi bir takımla burada oynamak kolay değildi. 60-65 dakika bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Biz de pozisyon bulmadık ama rakibe de ciddi bir pozisyon vermedik. Ta ki biz beklediğimiz hatayı buluncaya kadar. Onu da bulduk değerlendirdik aslında. Orada bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Ondan sonra zaten gol verilmeyince de devamında geniş alanları bulan Trabzonspor farkı 3’e çıkardı."
Karafırtınalar, oyuncuların neler yapabileceğine daha çok baktıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Ligde de çok sağlıklı bir yerde değiliz. İkinci ligi biliyorsunuz belki 3 takımın düşmesi kesinleşti. Bizi motive eden fazla bir şey de yok aslında. Kolay bir şey değil, senenin takımını hazırlamaya çalışıyoruz. Onun için oyun oynamaya, bundan sonra daha fazla önem verip ligimizde daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Kupa bizim sadece hayalimizdi, hedefimiz değildi. Bugün için oyuncularım adına bir vizyon oldu. Burayı gördüler. Bu seviyedeki oyuncuların neler yapabileceğini gördüler. Kendilerinin daha fazla çalışması gerektiğini gördüler. Bence değerli bir şey oldu. Ben de ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum."