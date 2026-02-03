Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bozhan Memiş  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Beşiktaş, Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

