Spor, Futbol

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i FC Alverca'ya kiraladı

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiraladığını duyurdu.

Tezcan Ekizler  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i FC Alverca'ya kiraladı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri tamamlanan oyuncumuz, Rhaldney Norberto Simiao Gomes, satın alma opsiyonuyla birlikte, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiralanmıştır. Başarılar Rhaldney." ifadelerine yer verildi.

