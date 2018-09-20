İSTANBUL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, ikinci yarıda etkili olduklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, ilk yarıda yavaş tempoda oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda rakibe kendimizi kabul ettiremediğimiz bir oyun oynadık. Onların düşündüğü oyun tarzına uygun oynadık, ikinci yarı goller geldi." dedi.

Yedikleri golden önce gereksiz yere topu rakibe bıraktıklarını kaydeden Güneş, "3-5 dakika topu rakibe verdik. Gol yemeden kurtaramıyoruz. Gol yemede hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in yerine Sarpsborg karşısında Gökhan Töre ile Jeremain Lens'e şans verdiğini hatırlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lens, fizik olarak daha hazır. İstekliydi, hatalar da yapıyor ama doğruları da var. Gökhan Töre de istekli, zaman zaman iyi işler yaptı. Takımın oyun tarzı onun etkili olmasını engelledi. Takımdan uzun dönem ayrı kaldı. Ljajic ve Oğuzhan gibi teknik oyuncular bekleneni veremediler. Oyun tarzımız ilk yarıda onların da silik görünmesine neden oldu. Babel'den sonra Quaresma'yı da alacaktım ama 2-0'dan sonra koptu. Gökhan'ın çıkması kötü olduğu anlamını taşımaz. Oyuna hareketlilik getirmek istedik. İlk yarı şutumuz yok."

Genel olarak tüm oyuncuların iyi oynadığını vurgulayan Güneş, "Larin de çalışkandı ama etkide sıkıntısı var. Roco da iyiydi. Herkes iyiydi ama daha üretken olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş yakaladıkları pozisyonları değerlendirdi"

Sarpsborg'un teknik direktörü Geir Bakke, takımının yakaladığı pozisyonları değerlendiremediğini, Beşiktaş'ın ise kaliteli isimlerle sonuca gittiğini söyledi.

Bakke, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarıda istedikleri gibi gittiğini belirterek, "Oyun planımız buna yönelikti. Üç ciddi pozisyon yakaladık, tabii Beşiktaş'ın kalitesi bizden daha iyi olduğu için onlar yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler." dedi.

Oyun kalitesi olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını kaydeden Bakke, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. Biz elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansıyla ilgili Bakke, "Beşiktaş'ın kadrosu Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayabilir ama UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ercan Doğan