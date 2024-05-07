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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisi alınacak

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunca, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini bildirdi. ​​​​​​​

Zeynep Rakipoğlu  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisi alınacak

Istanbul

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir." bilgisi verildi.

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