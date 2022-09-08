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Spor, Futbol

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti

Emre Doğan   | 08.09.2022
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti

Istanbul

Beşiktaş, Corendon Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandığı belirtildi.

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