Spor, Futbol

Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Agbadou oldu

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Wolverhampton'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer ettiği savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu oldu.

Metin Arslancan  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Agbadou oldu

İstanbul

Beşiktaş, daha önce 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün 18 milyon avro karşılığında 4,5 sezonluğuna renklerine bağladığı 28 yaşındaki stoper, kulüp tarihinin 198. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Agbadou, Beşiktaş'ın devre arasında Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'tan sonra transfer ettiği beşinci futbolcu oldu

Avrupa'ya Eupen ile adım attı

Emmanuel Agbadou, 2019 yılında ülkesi takımlarından San Pedro'dan Tunus ekibi US Monastir'e kiralık olarak transfer oldu.

Burada gösterdiği performansla Belçika temsilcisi Eupen'in dikkatini çeken Agbadou, Eylül 2020'de bu kulübün formasına giymeye başladı.

Eupen'de 2 sezonda 64 maçta 6 gollük katkı yapan 28 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağı Temmuz 2022'de Fransa oldu. Eupen'den Fransa takımı Reims'e transfer olan Fildişi Sahilli oyuncu, 2,5 sezonda 80 karşılaşmada görev yaptı ve 3 kez rakip ağları sarstı.

Kariyeri sürekli yukarıya ivmelen Agbadou, o dönemki teknik direktör Vitor Pereira tarafından İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a transfer edildi. Geçen sezon devre arasında Wolverhampton'a transfer olan deneyimli stoper, 35 maçta 1 gol attı.

"Ada"da 1 yıllık deneyimin ardından Beşiktaş'ın transfer listesine giren Agbadou, yönetimin yoğun çalışması sonucunda siyah-beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ın tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlılar, daha önce 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı. Agbadou, savunma oyuncuları Eric Bailly ve Badra Cisse'den sonra siyah-beyazlılarda Fildişi Sahili vatandaşlığına sahip üçüncü futbolcu oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcuların üçünün de savunma oyuncusu olması dikkati çekti.

Milli formayı 18 kez giydi

Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 18 kez giydi.

Deneyimli savunmacı, milli formayı ilk kez Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde sırtına geçirdi. 8 Ekim 2021'de ilk maçına Malavi karşısında çıkan 28 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında teknik direktör Patrice Beaumelle tarafından Serge Aurier'in yerine oyuna dahil olmuştu.

A takım seviyesinde Fildişi Sahili formasını 18 kez giyen Agbadou, 2 gol kaydetti.

En fazla yabancı transferi Brezilya'dan

Siyah-beyazlılar, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.

Beşiktaş, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya13Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa5Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda3Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya3Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan2Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika1Michy Batshuayi
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

