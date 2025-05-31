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Spor, Futbol

Beşiktaş, sezonu Bodrum FK deplasmanında tamamlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Beşiktaş, sezonu Bodrum FK deplasmanında tamamlayacak

İstanbul

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

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Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

Eksikler

Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İkinci randevu

Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak.

Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi.

Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti.

Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

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