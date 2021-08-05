Euro
10.10
Dolar
8.53
BIST 100
1,431.78
Altın
1,804.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünden UEFA gelirleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve UEFA gelirleriyle ilgili yaptırımların ortadan kalktığını duyurdu.

Emre Doğan   | 05.08.2021
Beşiktaş Kulübünden UEFA gelirleriyle ilgili açıklama

İstanbul


Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den konuyla ilgili Borsa İstanbul'a gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlandı.

Açıklamada, "28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirilmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle tamamlandı:

"Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor
Moderna, aşısının tam aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürdüğünü duyurdu
ABD'de son 24 saatte 486 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübünden UEFA gelirleriyle ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübünden UEFA gelirleriyle ilgili açıklama

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki kalan maçlarda VAR sistemi uygulanacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı

Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek
UEFA, EURO 2020 finalindeki olaylar hakkında disiplin süreci başlattı

UEFA, EURO 2020 finalindeki olaylar hakkında disiplin süreci başlattı
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu