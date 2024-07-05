Dolar
32.64
Euro
35.36
Altın
2,392.04
ETH/USDT
2,980.00
BTC/USDT
56,537.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Futbol Takımı, 4 hazırlık maçı yapacak

Emre Doğan  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Beşiktaş Futbol Takımı, 4 hazırlık maçı yapacak

İstanbul

Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.

Slovenya'nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz'da kamp yapacak siyah-beyazlı ekip, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşması programı şöyle:

Yarın:

10.00 Beşiktaş-Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'daki Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bu ceza Türk gururunu dizginlemez

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Bu ceza Türk gururunu dizginlemez

Beşiktaş Futbol Takımı, 4 hazırlık maçı yapacak

Lucescu'ya göre EURO 2024'te sürprizi Türkiye ve İsviçre yapacak

Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'nın çifte standardı

Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'nın çifte standardı
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı
UEFA İcra Kurulu Üyesi Yardımcı'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezaya sert tepki: Futbolun bağımsızlığına müdahale

UEFA İcra Kurulu Üyesi Yardımcı'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezaya sert tepki: Futbolun bağımsızlığına müdahale
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet