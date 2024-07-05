Beşiktaş Futbol Takımı, 4 hazırlık maçı yapacak

İstanbul
Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.
Slovenya'nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz'da kamp yapacak siyah-beyazlı ekip, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşması programı şöyle:
Yarın:
10.00 Beşiktaş-Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)
13 Temmuz Cumartesi:
18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)
17 Temmuz Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.