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Spor, Futbol

Beşiktaş Futbol A Takımı'na yeni sponsor

Siyah-beyazlılar, "nesine.com" ile şort sponsorluğu için yıllık 12,5 milyon lira + KDV karşılığında 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Emrah Oktay   | 08.07.2022
Beşiktaş Futbol A Takımı'na yeni sponsor

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı şort sponsorluğu için 2+1 sezonluğuna "nesine.com" ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (nesine.com) arasında, profesyonel futbol A takımı forma şort sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 sezonları ve artı bir sezon opsiyonlu olarak şekilde, sezon başına 12.500.000 lira + KDV bedel ile anlaşma sağlanmıştır."


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