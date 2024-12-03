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Spor, Futbol

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Metin Arslancan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Ligde dün deplasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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