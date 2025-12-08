Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı

İstanbul
7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.
35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sonuçlandı.
46. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Ceza yayından Cerny'nin yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Dönen topu sağ çaprazdan Rashica, altıpas içine çevirdi ancak meşin yuvarlak paralel şekilde arka direğe açıldı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Toure'nin şutunda savunma topun ağlarla buluşmasını engelledi.
50. dakikada savunma arkasına sarkan Toure'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer Görgen, açıyı daraltarak topu kontrol etti.
66. dakikada Gaziantep FK bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Camara'nın pasıyla ceza sahasında Emirhan Topçu'dan vücut çalımıyla sıyrılan Bayo, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşla topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından ağlara gönderdi: 1-2.
70. dakikada Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Sağdan Cerny'nin kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Abraham, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
74. dakikada uzak mesafeden Ndidi'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
76. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Paulista'nın şutunda kaleci Zafer Görgen'in son anda dokunduğu top kornere çıktı.
90+2. dakikada Cerny'nin sağ kanattan son çizgiye indikten sonra ön direğe ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş fırsat tepti
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, sıralamada üstündeki üç rakibinin puan kaybettiği haftada üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.
Gökhan Sazdağı'nın hatasını Mohamed Bayo ile değerlendirerek 1-0 öne geçen Gaziantep FK'ye El Bilal Toure ile cevap vererek skoru eşitleyen siyah-beyazlı ekip, Bayo'nun ikinci golüyle bir kez daha geriye düştü.
Tammy Abraham'ın kafa golüyle yeniden skoru eşitleyerek tabelayı 2-2 yapan Beşiktaş, 33 puanlı Fenerbahçe, 26 puanlı Göztepe ve 25 puanlı Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibiyle berabere kalarak puanını ancak 25'e yükseltebildi.
Dolmabahçe'de galibiyete hasret kaldı
Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyeti unuttu.
Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 7. maçında Gaziantep FK'yi konuk eden siyah-beyazlı ekip ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.
Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak son 4 iç saha maçında galip gelemedi.
Son 4 maçta Gaziantep FK'yi yenemedi
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile ligde oynadığı son 4 maçı kazanamadı.
Ligde 2023-24 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda İstanbul'da oynanan maçı da 2-1 kaybetti.
Bu akşam da kırmızı-siyahlı rakibi karşısında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlandı
Müsabakanın 21. dakikasında Arda Kızıldağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Cengiz Ünder maçı tamamlayamadı.
Siyah-beyazlıların hücumu sırasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder topla ceza sahasına girse de pozisyona devam edemeyerek pas verdi. Kulübeye işaret ederek sakatlandığını gösteren tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin sonrasında 23. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.
Jota Silva ise ilk yarının son dakikalarında Gaziantep FK ceza sahasında Abena ile girdiği mücadele sonrası sakatlık yaşayarak ikinci yarıya devam edemedi.
Portekizli oyuncunun yerine 46. dakikada Tammy Abraham oyuna dahil oldu.
El Bilal'den 4. gol
Karşılaşmaya santrafor başlayan El Bilal Toure, attığı golle maçta skoru 1-1'e getirdi.
35. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında topu ceza sahası içinde uzaklaştırmak isteyen Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen'in vuruşunda meşin yuvarlak baskıyı sürdüren El Bilal Toure'ye çarparak filelerle buluştu.
Siyah-beyazlıları attığı golle oyuna yeniden ortak eden El Bilal Toure, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK'yi de boş geçmeyerek gol sayısını 4'e yükseltti.
İlk yarının son dakikasında ve 50. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan golcü oyuncu net fırsattan yararlanamadı.
RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe filelerini de havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, tüm gollerini İstanbul'da kaydetmiş oldu.
Abraham 2 maç sonra gol attı
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, 2 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Ligde son golünü deplasmanda Antalyaspor'a atan Abraham, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip fileleri havalandırdı.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beşiktaşlı futbolcu, 70. dakikada Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek bu sezon tüm kulvarlardaki 11. golünü kaydetti.
İçeride kalesini savunamıyor
Beşiktaş, sahasındaki tüm maçlarda gol yedi.
Tüpraş Stadı'ndaki tüm lig müsabakalarında rakiplerinin golüne engel olamayan Beşiktaş, 7 maçta kalesinde 11 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde sadece 3 maçta gol yemedi.
İstifa sesleri
Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından protestolara başladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla Serdal Adalı yönetimini ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bu kadar pozisyona girip atamıyorsak sonuca razı olmalıyız
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Takımın oyunundan, istekten, arzudan, fiziksel durumdan memnunuz. Ciddi gelişim içindeyiz ama skora yansımadı. Oyuna yine bireysel hatadan mağlup başladık. Takım geri dönüş yakaladı, tekrar çok basit bir gol yedik, yine takım geri dönüş sağladı. Bir maçta kaç pozisyona girilebilir diye düşündüm. Bu kadar pozisyona girip atamıyorsak sonuca razı olmalıyız. Bireysel hatalar, basit yenilen goller ve kaçırılan gollerden memnun değiliz. Beraberlik mutlu etmedi. Taraftarın desteğiyle kazanmak istiyorduk ama kısmet değilmiş." diye konuştu.
Karşılaşmada iyi performans ortaya koyduklarını aktaran Yalçın, "Bugün oynanan oyun anlayışımız olumluydu. Bugünkü oyunla ilgili negatif konuşmam. Rakibe üstündük. Ön alan oyunu oynamaya çalıştık. İki gol attık, bir sürü pozisyon vardı. Bitiricilik bizim çözeceğimiz bir şey değil. Oyuncunun yeteneğiyle ilgili bir durum. Bu seviyede olmaması gereken goller yedik. Rakibin üçüncü pozisyonu yoktu. Bunları çözmeye çalışıyoruz, oyuncuların da yardım etmesi gerekiyor. Hücumda sonuçlandırmak oyuncunun bireysel yeteneğine kalmış. Bugün enteresan bir maç oldu, çok pozisyon kaçırdık. Şanssızlık da vardı. Bazen olmayınca olmuyor, futbol böyle bir oyun. Takımın mücadelesinden, fiziksel durumundan memnunuz. Bugün kötü bir oyun olmadı. Futbol hataya müsait bir oyun. Bireysel hatalar bize sıkıntı yaşatıyor. Buna çözüm bulamazsınız. Pozisyon hatalarına bulunur ama buna bulunmaz. Bizim için pozitif bir maçtı. Takımda yükseliş var." ifadelerini kullandı.
Haftaya Trabzonspor ile oynanacak maça da değinen Yalçın, "Trabzonspor ilk yarının en formda takımı. Ciddi gelişim içindeler. Zor bir deplasman olacak. Hazırlanacağız. Bu oyunları oynamaya alışık bir takımız. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız." dedi.
Zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Takımın özgüvenini kaybettiğini düşünmüyorum. Doğru taraftan bakmak lazım. Oyuncularım yapılacak bir çok şeyi yaptılar. Pozisyonları sonuçlandıramadılar. Şanssızlık veya beceriksizlik ön plandaydı. Masaya yumruk vuracak pozisyonda değiliz. Biraz zaman lazım. Önümüzde ocak ve mayıs transfer dönemleri var. Ciddi planlamalar yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte Beşiktaş istediği hedefe daha uygun bir pozisyonda olur. Beklenen pozisyonun uzağındayız. Her şeyin farkındayız, nasıl düzelteceğimizi biliyoruz sadece biraz zaman lazım." değerlendirmesinde bulundu.
VAR sistemine de eleştirilerde bulunan Yalçın, "İlk pozisyon net ofsayt gibi gözüktü. Çizgiyi onlar çekiyor biz çekmiyoruz. Jota'nın pozisyonunda hakem arkadaşlar neye göre varlar, neye göre yoklar? Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. VAR'dakiler neye bakıyorlar neye bakmıyorlar. VAR sistemi futbolun bütün doğallığını ortadan kaldırmıştır. VAR'da oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırırlar, istediklerine kaybettirirler. Yapılan hatalar çok net. Sana göre bana göre olmayan pozisyonlar bunlar. Jota'nın pozisyonunda oyuncunun topla alakası yok. Bizim oyuncuya bodoslama giriyor." ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz: 1 puan için mutluyuz
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz da "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle Beşiktaş'ın iştahlı olacağını biliyorduk. Bugün bu kadar iştahlı, arzulu olurken planımızı geçiş üzerine yaptık. Geçiş üzerine çalıştık ve bugün muvaffak olduk. İlk devrede finali bulsaydık 3-0, 4-0 içeri girebilirdik. Türkiye'nin en zor deplasmanından alınmış 1 puan oyuncularımızın başarısıdır. Bence çok güzel ve keyifli bir maç oldu. Oyuncularımın kendine güveni, arzusu isteği benim için çok önemliydi. Beşiktaş'ın iki kere geri düşüp gelmesi büyük takım reaksiyonuydu. 1 puanı hak ederek gidiyoruz, 2 puanı kim kaçırdı sizin takdirinize bırakıyorum. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Topu Beşiktaş'a bırakarak geçiş oynayacağımız için bu pozisyonları vereceğimizi biliyorduk. 1 puan için mutluyuz." diye konuştu.
Yılmaz oyuncularının çok sık yerde yattığı yönündeki eleştirilere "Oyuncular kendilerini yere atmadı. Buradan puan almak kolay bir şey değil. Hakem 6 dakika uzatma verdi. Oyuncularımıza yere yatın, zaman geçirin diye bir şey söylemedik. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. 3 sakatımız, 3 cezalımız var." dedi.
Genç teknik adam, Gaziantep FK'de daha rahat bir çalışma ortamı bulduğunu aktararak şöyle devam etti:
"A Milli Futbol Takımı'ndan teklif vardı ama Ahmet Nur Çebi, 'Bana yardımcı ol' dedi. Ben de hayatım boyunca herkese yardım eden bir insan olarak elimi taşın altına soktum. Çok üzüldüm, yara aldım, kırıldım ama 4 maçlık teknik direktörlük yaptım diyemem. Kayserispor'a gittiğimde ligde kalması imkansızdı. Oraya gittik ve kümede kaldık. Kasımpaşa'da kümede kalalım dediler, kaldık ve anlaşamadığımız için ayrıldık. Gaziantep FK'de kendim transfer yapıyorum. Başkanımız da bana destek oldu. Kendi oyunumu kendi oyuncularımla oynayacağım bir ortam var. Kendimi en çok geliştirdiğim yönüm insan yönetimi diye düşünüyorum."
Yılmaz, bir basın mensubunun Beşiktaş'ta görev yapmak isteyip istemediği yönündeki soruya, "Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum." diye cevapladı.