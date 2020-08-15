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Spor, Futbol

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul,Erkan Tiryaki   | 15.08.2020
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

İstanbul

Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Atiba'dan paylaşım

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Anlaşma tamam. Bu mükemmel kulüpte bir sezon daha oynayacağım için çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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