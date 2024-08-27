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Spor, Futbol

Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti

Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Fatih Erel  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferini hazırlanan videoyla sosyal medya hesabından da duyurdu. Videoda Felix Uduokhai, Tüpraş Stadı'nın soyunma odasında Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile'nin kendisine yazdığı mesajı mesajı okudu.

Immobile'nin mesajında, "Sevgili Felix, şu an dünyanın en güzel stadyumundasın. Boğaz'ın tertemiz havasını soluyacak ve Beşiktaşlı taraftarların gökleri inleten tezahüratlarını duyacaksın. Sahada rakiplerini binlerce kez durduracak ve gerektiğinde de golleri atacaksın. Ancak unutma ki ilk görevin Beşiktaşlılara özel bir sevinçle taraftarlara eşlik etmek olacak. Şimdi o özel Beşiktaş sevincini yapma zamanı. En iyi dileklerimle." ifadeleri yer aldı.

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