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Spor, Futbol

Bellona Kayserispor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Bellona Kayserispor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

Ramazan Kaya  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Bellona Kayserispor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı son anda çeldi. Kayserispor defansı, topu kornere gönderdi.

13. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı top sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Tunahan Taşcı'nın şutunda, meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarpıp oyun alanına döndü.

14. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

20. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt, topu son anda kornere çeldi.

23. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin sol kanattanortasında Cardoso'nun ceza sahasında kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

27. dakikada Bourabia'nın pası ile ceza alanında topla buluşan Mane'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.

39. dakikada Boranijasevic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

45+1. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen topta Jevtovic'in kafa pasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan Bellona Kayserispor takımı, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çeken "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartla sahaya çıktı.

55. dakikada Kayserispor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bourabia'nın pası ile öndeki boş alanı geçip ceza sahasına giren Cardoso'nun pasında topla buluşan Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

69. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Konyaspor atağında ceza sahasında Kolovetsios'un uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Kramer'in sert şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Prip'in ceza sahasında vuruşunda, topu önünde bulan Keyta'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Golü veren maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR'dan gelen pozisyonun ofsayt olduğu uyarısı üzerine golü iptal etti.

Maç, Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

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