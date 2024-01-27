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Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

Hilmi Sever  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek

İstanbul

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle son bulan RAMS Başakşehir oynadığı 22 maçta topladığı 27 puanla haftaya 10. sırada giriyor.

Son 5 maçını kazanamayan TÜMOSAN Konyaspor ise topladığı 21 puanla 19. sırada yer alıyor.

Opoku geri dönüyor

İstanbul ekibinde, kart cezalısı Joao Figueiredo bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Jerome Opoku ise Konyaspor karşısında forma giyebilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehdi Abeid'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Lucas Lima ve Leo Dubois ise ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Konyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, turuncu-lacivertli takımın 24. haftada oynayacağı İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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