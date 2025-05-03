Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 4-2 mağlup etti

Mersin
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Başakşehir savunmasının paslaşması sırasında araya giren Görkem Sağlam, müsait durumdaki Strandberg'e çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Strandberg'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Başakşehir skora denge getirdi. Sağ kanattaki Crespo'nun altıpasa ortasında topla buluşan Piatek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
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11. dakikada sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in şık çalımlarla rakibini geçerek kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.
24. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında aldığı topla Hatayspor savunmasını çalımlayarak çizgiye kadar inen Crespo, meşin yuvarlağı Yusuf Sarı'ya çıkardı. Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
44. dakikada Yusuf Sarı'nın topuk pasıyla ceza sahasına giren Kemen, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sol köşeye vuruşunda, kaleci Bekaj'ın çeldiği meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Hatayspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Boutobba'nın kaleye uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
82. dakikada Başakşehir 3-2 öne geçti. Umut Güneş'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Brnic, şutunu çekti. Recep Burak Yılmaz'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
90. dakikada Brnic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Keny, Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 4-2.
Karşılaşma, Başakşehir'in 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.