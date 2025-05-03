VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük mücadelesi verecek
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Savino Del Bene'ye 3-0 yenilen Vakıfbank, Numia Vero Volley ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.
İstanbul
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank'ı 3-0 yenen İtalya ekibi Savino Del Bene, finale yükseldi.
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Tarihinde ilk kez adını finale yazdıran Savino Del Bene, yarın saat 19.00'da başlayacak şampiyonluk maçında bir başka İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco ile karşı karşıya gelecek.
VakıfBank ise Numia Vero Volley ile saat 16.00'da üçüncülük mücadelesine çıkacak.
Müsabaka, karşılıklı sayılarla başladı. 4-4'ten sonra özellikle Bajema ve Antropova'nın sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele geçiren ve farkı açan Savino Del Bene, ilk seti 25-12 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de VakıfBank, oyuna ortak olamadı. Rus asıllı İtalyan pasör çaprazı Antropova'nın sayılarıyla etkili oyununu sürdüren Savino Del Bene, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
Deneyimli oyuncusu Maja Ognjenovic'in oyuna ağırlığını koymasıyla üçüncü ve son seti de 25-21 önde bitiren Savino Del Bene, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.