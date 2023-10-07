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Spor, Futbol

Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

3. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Ba topa ayak koydu, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Opoku, altıpas içinde kafa ile ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek ayak içiyle gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında açısını düzelten Aleksic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, Djilobodji'ye çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan Mustafa'nın ceza sahasına ortasında, Jevtovic ile Ba arasındaki mücadele sonrasında Jevtovic yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

60. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında kaleci Volkan soluna uzanarak gole izin vermedi.

90+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Abeid'in kafa pasıyla Gaziantep ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dennis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'ya çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

RAMS Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.


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