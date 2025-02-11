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Spor, Futbol

Başakşehir, Hırvat futbolcu Ivan Brnic’i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, 23 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Ceren Aydınonat  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Başakşehir, Hırvat futbolcu Ivan Brnic’i kadrosuna kattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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