Dolar
43.65
Euro
51.93
Altın
5,059.33
ETH/USDT
1,970.20
BTC/USDT
67,089.00
BIST 100
13,809.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı 2026 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Oktay Özden, İlyas Gün  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Antalya/Samsun

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 20 puanla 14. sırada girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ev sahibi takımda sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı, maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür'ün ise Samsunspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Akdeniz ekibi, ligin ilk devresinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Samsunspor yeniden yükselişe geçmek istiyor

Kırmızı-beyazlı takım, sezonda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 30 puan topladı.

Trabzonspor'a geçen hafta sahasında 3-0 kaybeden Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor'u yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile kart cezalısı Antoine Makoumbou, Hesap.com Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Nottingham Forest'a teknik direktör dayanmıyor

Nottingham Forest'a teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Avrupa Süper Ligi projesinde kalan son kulüp Real Madrid de geri adım attı

Avrupa Süper Ligi projesinde kalan son kulüp Real Madrid de geri adım attı
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet