Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Antalya/Samsun
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 20 puanla 14. sırada girdi.
Ev sahibi takımda sarı kart cezalısı Bünyamin Balcı, maçta forma giyemeyecek.
Hafif sakatlığı bulunan Ramzi Safuri ile sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara katılan Abdülkadir Ömür'ün ise Samsunspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.
Akdeniz ekibi, ligin ilk devresinde Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
Samsunspor yeniden yükselişe geçmek istiyor
Kırmızı-beyazlı takım, sezonda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 30 puan topladı.
Trabzonspor'a geçen hafta sahasında 3-0 kaybeden Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor'u yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.
Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile kart cezalısı Antoine Makoumbou, Hesap.com Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.